جامعة المنصورة تنظم مؤتمر التقنيات الحديثة فى جراحات القلب والصدر

ينظم قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة المنصورة، المؤتمر السنوى الثانى للقسم تحت عنوان "التقنيات الحديثة فى جراحات القلب والصدر" وذلك يومى 3 و4 ديسمبر بكلية الطب جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية طب المنصورة والدكتور أحمد بدوى وكيل كلية طب المنصورة لشئون الدراسات العليا وتحت رئاسة الدكتور نور الدين نعمان جويلى رئيس قسم جراحة القلب والصدر ورئيس المؤتمر والدكتور أسامة حمزة مقرر المؤتمر، يناقش المؤتمر 36 بحثًا علميًا مقدمًا من الجامعات الأمريكية والجامعات المصرية.

ويحاضر بالمؤتمر مجموعة من المحاضرين الأجانب وأساتذة كليات الطب المصرية ومن أبرز المحاضرين (البروفيسور خوان كريستانيللو رئيس قسم جراحة القلب بجامعة أوهايو بالولايات المتحدة، والبروفيسور فينسينت بومبيللى رئيس قسم أمراض القلب التداخلية بجامعة أوهايو بالولايات المتحدة والبروفيسور حمدى عوض رئيس قسم أمراض تخدير جراحة القلب بجامعة أوهايو بالولايات المتحدة.

كما سيتم عرض خبرات ومحاضرات متنوعة فى جراحة القلب والصدر من أساتذة الجامعات المصرية ومنها (جامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية والأزهر وطنطا وأسيوط ومستشفيات القوات المسلحة ومركز قلب أسوان ومعهد القلب القومى).

وأشار الدكتور نعمان جويلى، إلى أن المؤتمر هذا العام يناقش العديد من الموضوعات المهمة منها جراحات التدخل المحدود لجراحات القلب واستخدام المناظير التداخلية لجراحات الصدر واستئصال أورام الرئة والجراحات الحديثة للشريان الأورطى وسيشهد المؤتمر عقد ورشتين عمل للمناظير الجراحية فى جراحات القلب والصدر والجهاز الحديث المؤكسد للدم المستخدم فى حالات الفشل القلبى الرئوى وستناقش هذا العام الطريقة الحديثة المستخدمة فى الجامعات الأمريكية لكيفية تدريب شباب الأطباء فى مجال جراحة القلب والصدر عن طريق مائدة مستديرة للنقاش بحضور شباب الأطباء فى هذا المجال .