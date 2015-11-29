بالصور.. "علوم الإسكندرية" تزرع 60 شجرة ليمون فى مبادرة لمقاومة التغيرات المناخية

دشنت كلية العلوم جامعة الإسكندرية مبادرة بالتعاون حملة الشجرة منتدى مصر وبمشاركة أعضاء وحدة جمعية الخريجين بعلوم الإسكندرية، بزرع 60 شجرة من شجيرات الليمون المثمرة فى أرجاء الكلية ومداخلها لمقاومة التغيرات المناخية وتدعيماً لثقافة العمل الجماعى والتطوعى.

وأكد كلية العلوم فى بيان لها ، اليوم، أن المبادرة شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب بهدف وإعلاء قيمته فى المجتمع وخاصة بالجامعات لتحفيز الطلاب على المشاركة المجتمعية الفعالة وبث روح الفريق التى نفتقدها فى الآونة الأخيرة بالإضافة إلى غرس روح الإنتماء وبذور الأمل لمستقبل مشرق يحمل الخير لأبناء الوطن الواحد.



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