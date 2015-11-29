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مرشحون يخترقون الصمت الانتخابى بالدقهلية وأخرون يستخدمون مواقع التواصل

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مرشحون يخترقون الصمت الانتخابى بالدقهلية وأخرون يستخدمون مواقع التواصل مرشحون يخترقون الصمت الانتخابى بالدقهلية وأخرون يستخدمون مواقع التواصل
شهدت مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، اليومن الأحد، خرقا للصمت الانتخابى، الذى بدأ اليوم، حيث خرجت عدة مسيرات بالسيارات بدائرة المركز للمرشح أحمد حسين والمرشحة ليلى التليس لدعوة الأهالى عبر الميكروفونات إلى انتخابهم والتصويت لهم فى جولة الإعادة.

فيما قرر فوزى فتحى المرشح بنفس الدائرة التواصل مع الأهالى والمواطنين بالدائرة عن طريق الروابط والحركات الشبابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) بعد أن انتهى من جولاته أول أمس حيث سجل على صفحته عبر "فيس بوك" إلى أنه يدعو الشباب للنزول للانتخاب ولا صحة لما تردد حول أن الأجهزة الأمنية اجتمعت بالضابط السابق المرشح فى الدائرة وتأييدهم له وأنه رفض التحالف مع أحد لأن الأمر متروك للناخب.

وقام المرشحون بالتركيز على المناطق التى كان بها بعض المرشحين السابقين، ولم يحالفهم الحظ مثل نوسا الغيط وشبراويش وميت دمسيس.

فيما لجأ أنصار المرشح سيد حجازى المرشح عن دائرة مركز المنصورة، إلى مواقع التوصل الاجتماعى أيضا للحشد له خاصة عقب تحالف حازم نصر وخالد حماد وحسن سنجاب والذين أعلنوا منذ يومين تحالفهم فى أحد المساجد، وتم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" وأيديهم فى أيدى بعضهم.

وأيضا على صفحة حملة آمال طرابية المرشحه عن دائرة منية النصر، والتى كانت قد أعلنت عدم تحالفها مع أى مرشح ظهرت صورة لها وهى تقرأ الفاتحة مع المهندس عمرو الحفنى، بحضور المهندس معتز السعيد، الفائز بالانتخابات بالجولة الأولى، عن قائمة فى حب بالدقهلية، وكتب أدمن الصفحة أن المرشحه استجابت للتحالف بناء على آراء أهالى دائرتها.

ويتنافس فى جولة الإعادة بالدقهلية 58 مرشحا لحصد 29 مقعدا ويصوت 3 ملايين و952 ألفا و364 مواطنا فى 1795 لجنة فرعية بإشراف 795 مركزا انتخابيا فى 11 دائرة.

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مصر 365

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