تجدد الاشتباكات بمدينة أوبارى الليبية بين قبيلتى التبو والطوارق

تجددت الاشتباكات اليوم الأحد، بمدينة أوبارى الليبية بين قبيلتى التبو والطوارق،بالرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بينهما الأسبوع الماضى .

وقال مصدر محلى بالمدينة اليوم ،إن التبو المتمركزين فى منطقة الديسة، قاموا بهجوم عنيف اليوم على الطوارق المتمركزين جهة المشروع، لافتا أن ذلك يعد الهجوم الثانى بعد الاتفاق الموقع بين الطرفين.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة سيارة تابعة للطوارق، مؤكدا وقوع جريح ، حالته خطيرة.

يذكر أن قبيلتى الطوارق والتبو وقعتا اتفاقا بالعاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، يقضى بوقف إطلاق النار وفتح الطريق بين الجانبين.

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