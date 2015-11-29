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المرصد السورى: مقتل 3582 شخصا بسوريا على يد داعش منذ نهاية يونيو 2014

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المرصد السورى: مقتل 3582 شخصا بسوريا على يد داعش منذ نهاية يونيو 2014 المرصد السورى: مقتل 3582 شخصا بسوريا على يد داعش منذ نهاية يونيو 2014
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان - اليوم الأحد - مقتل 3582 شخصا فى سوريا معظمهم من المدنيين ، منذ نهاية شهر يونيو عام 2014 .

ونقل راديو ( سوا ) الأمريكى على المرصد قوله فى احصائية جديدة له عن أعداد القتلى " إن التنظيم قتل 1945 مدنيا، بينهم أطفال ونساء ، رميا بالرصاص أونحرا أو بفصل الرؤوس عن الأجساد .

وأضاف المرصد أنه كان بين القتلى المدنيين عدد كبير من أبناء عشيرة الشعيطات فى ريف دير الزور الشرقي، بالإضافة إلى أكراد قتلهم التنظيم فى مدينة كوبانى فى محافظة حلب.

وأوضح المرصد أن عمليات القتل وقعت فى مناطق يسيطر عليها التنظيم فى محافظات دمشق وريف دمشق ودير الزور والرقة والحسكة وحلب وحمص وحماة.

وأشار أيضا إلى قتل 975 ضابطا وعنصرا من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، قتلهم التنظيم بعد أسرهم.

ولفت المرصد إلى قتل التنظيم أيضا 247 من مقاتلى الكتائب المقاتلة والجماعات الإسلامية وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب الكردية.

ونفذ التنظيم 415 عملية إعدام ضد عناصره بعضهم، بتهمة الغلو والتجسس أو بعد اعتقالهم إثر محاولتهم العودة إلى بلدانهم.

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مصر 365