أخبار ليبيا اليوم.. وزير الداخلية السابق: بلادنا تشكل خطر على دول الجوار

ركزت أخبار ليبيا اليوم، الأحد، على تصريحات وزير الداخلية الليبى السابق حول الأوضاع فى البلاد، فيما تناولت اخبار ليبيا اليوم تفاصيل لقاء الامين العام للجامعة العربية بالمبعوث الأممى الجديد لليبيا.>وصرح وزير الداخلية الليبى السابق عاشور شوايل، بضرورة الاعتراف بأن ليبيا أضحت تشكل خطرا على دول الجوار، مؤكدا أن الإرهاب أصبح وباءا عالميا يجب الاتحاد لمحاربته، لافتا أن ما يحدث حالياً فى ليبيا والدول العربية هى أجندات خارجية تهدف إلى تشويه الإسلام والعرب وهيمنة الغرب وإسرائيل على البقاع العربية.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم مناشدة وزير الداخليه الليبى السابق وزارة الأوقاف بضرورة رعاية وترشيد الشباب وخلق مناخ مناسب فهى مسؤولية الأوقاف وأئمة المساجد والخطباء ورجال الدين فهم القادرون على نشر الشريعة الإسلامية المعتدلة والحد من الإرهاب.

وتناولت اخبار ليبيا اليوم، دعم شوايل إلى تعزيز الهوية العربية وبث روح التسامح والتآخى، والمصالحة الوطنية التى تعد ركيزة لنواة الاستقرار الأمنى.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، بمقر الجامعة العربية، الأحد، المبعوث الأممى الجديد لليبيا مارتن كوبلر.

ويهدف اللقاء لاستعراض الجهود التى تبذل لدعم الاستقرار فى ليبيا والإطلاع على رؤية كوبلر لكيفية التحرك قدماً، وصولا إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تحقيقا لاستقرار الدولة الليبية، ولما يمثله ذلك من مراعاة لمصالح الشعب الليبى من أجل تمكين حكومة الوحدة الوطنية من توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وضمان أمن وسلامة كافة أفراد الشعب الليبى.