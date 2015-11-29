أخبار اليمن اليوم.. قوات التحالف تقصف الطريق الرئيسى لصنعاء

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير الخاصة بالشأن العسكرى فى الدولة، ومن بين أخبار اليمن اليوم، استهداف طائرات التحالف العربى الذى تقوده السعودية ضد الحوثيين فى اليمن، اليوم الأحد، طريقاً حيوياً يربط العاصمة صنعاء بـ 7 محافظات يمنية أخرى.

وذكر مسئول يمنى لوكالة "سبوتنيك" أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارتين الطريق الرئيسى الواقع في نطاق مديرية بلاد الروس والمتجه إلى صنعاء، على بعد 50 كيلومتراً جنوب العاصمة، وألحقت أضراراً كبيرة فيه ما أدى إلى قطع الطريق كلياً وتوقف حركة السير وعرقلة مئات السيارات.

يشار إلى أن هذا الطريق الاستراتيجي يربط صنعاء بسبع محافظات أخرى هي إب وتعز ولحج والبيضاء وأبين وعدن والضالع.

ومن أخبار اليمن اليوم كذلك، إعلان المركز الإعلامى للمجلس العسكرى لمحافظة تعز جنوب غربى اليمن أن 21 من الميليشيات الحوثية قتلوا فى معارك وأصيب 32 آخرين فيما قتل أحد عناصر المقاومة وأصيب 15 فى الوقت الذى قتلت فيه طفلتان فى قصف للميليشيات استهدف خزانا للمياه بسيارة كان الاهالى يأخذون منه احتياجاتهم وأصيب فى القصف 18 آخرين معظمهم من الاطفال 5 منهم حالتهم خطيرة .

وقال المركز إن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية المدعومين من قوات التحالف العربى واصلوا عمليات تطهير غربى مدينة تعز التى بدأت عصر أمس لفك الحصار عن المدينة المحاصرة منذ ستة أشهر من قبل ميليشيات الحوثيين وصالح .

وأوضح المجلس أن القوات سيطرت على تبة قاسم وتبة الارنب الاستراتيجية بعد تطهيرها أمس مناطق الحصب والبعراراه والزنقل ووادى الدحى واستمرارها فى التقدم إلى بيرباشا التى هربت إليها الميليشيات لتطهير المحور الغربى منهم.

ومن أخبار اليمن اليوم ايضا، أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها عن مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثى شقيق زعيم التمرد بإحدى المناطق الحدودية فى اليمن، حيث أكدت مصادر مقربة من قيادة الميليشيات نبأ مقتله.

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