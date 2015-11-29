أخبار المغرب اليوم.. اعتقال أتراك يعملون لصالح داعش فى شرق البلاد

ركزت أخبار المغرب اليوم، الأحد، على، قيام الأمن المغربى بتفكيك خلية إرهابية تتكون من مجموعة من الأتراك يعملون لصالح داعش، حيث تعتبر هذه الخلية هى رابع خلية جهادية خلال أسبوعين منذ هجمات باريس.

وأوضح بيان وزارة الداخلية المغربية أن الجديد فى الخلية أنها تتكون من مجموعة من الأتراك يستخدمون تقنيات متطورة لقرصنة شبكات الاتصالات الهاتفية التابعة للشركات المغربية.

وأشار البيان إلى أن الخلية تضم مواطنين من تركيا وشريكاً مغربياً، موضحاً أن التركيين يقيمان فى مدينة موجودة على الحدود التركية مع سوريا.

>وقالت أخبار المغرب اليوم إن وكالة التحقيقات الهندية التمست من السلطات المغربية، السماح لفريق أمنى باستجواب مغربية، من شأنها الإدلاء بمعلومات مهمة عن طليقها الضابط الباكستانى ومدى تورطه فى الأحداث الإرهابية التى ضربت مومباى فى نوفمبر 2008.

ولا تزال السلطات الهندية تحقق فى حقيقة تورط الضابط الأمريكى من أصل باكستانى، دافيد هيدلى (52 سنة) فى هجمات مومباى وعلاقته بجماعة “leshker-e-taiba”، كما تشك فى أن يكون لجارتها باكستان يد فى هذه العملية، بحسب ما أورده موقع قناة “ndtv” الهندية.

وتوصل فريق بحث فى جامعة نان يانج بسنغافورة إلى اختراع شريحة ذكية تستطيع شحن الهواتف النقالة فى مدة لا تتجاوز عشر دقائق، ويقود هذا الفريق، المخترع المغربى، رشيد يزمى.

الشريحة الفريدة من نوعها التى أعلن عنها خلال هذا الأسبوع، تُدمج مع بطارية الهاتف الذكى، وتتيح، فضلًا عن سرعة شحن الهاتف بالطاقة، تنبيه مستخدمه فى حالة ما ارتفعت حرارة البطارية كى لا يتم إتلاف الهاتف أو إحداث حرائق، فضلًا عن الزيادة فى عمر البطارية.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام مختصة فى التقنية، فسيقع تسويق هذه الشريحة الذكية التى سهر على اختراعها فريق من ثلاثة باحثين، يترأسهم المغربى رشيد يزمي، ابتداءً من نهاية عام 2016، وستمكن، للمرة الأولى، كل الهواتف الذكية من شحن قياسى للغاية ينهى معاناة مستخدميها مع انتظار ساعات طوال لأجل ذلك، بعدما كان تقليل الوقت حكرًا على بعض الأنواع.