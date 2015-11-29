تفكيك لغم عن بعد يزن 150 جراما بمحور الليثى ببنغازى

قال المتحدث باسم الهندسة العسكرية بالجيش الليبى سراج الطيرة "إن أبطال الهندسة العسكرية تمكنوا من تفكيك لغم عن بعد يزن 150 كيلوجراما نوع صاروخ هاوزر بمحور الليثى فى بنغازى".

وأضاف الطيرة - فى تصريح صحفى اليوم الأحد - أنه تم العثور على اللغم بمحور الليثي، وهو عبارة عن صاروخ هاوزر ويزن 150 كليو جرام من مادة "تي.إن.تي" شديدة الانفجار ومربوطة مع بطارية للتفجير عن بعد، وتم التفكيك أثناء تمشيط منطقة الليثي".

وكان سراج الطيرة قد صرح فى وقت سابق بأنهم تمكنوا من تفكيك 40 مقذوفا خاصا بالدبابات وأخرى من نوع"سى فايف" فى منطقة بنينا.