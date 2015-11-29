مصادر إخبارية ليبية: داعش ينقل أسلحة ثقيلة استعدادا لغزو "الهلال النفطى"

أفادت مصادر إخبارية ليبية اليوم، الأحد، بقيام عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سرت بنقل العتاد العسكرى، خاصة الأسلحة الثقيلة وآلياتهم لمواقع جديدة شرق المدينة، بجوار النوفلية وبن جواد وهراوة، استعدادا للتوجه لمنطقة الهلال النفطى ومدينة إجدابيا.

وأكدت المصادر أن تنظيم داعش الإرهابى نقل العديد من الأسلحة والآليات فى مواقع الظهير وأبوهادى وجهاز النهر شرق مدينة سرت.

وقالت المصادر إن مدينة سرت شهدت اليوم تجول عناصر التنظيم في الشوارع الرئيسة والفرعية بأسلحتهم لتمشيط المنطقة، برفقتهم سيارات ما تسمى بـ"الشرطة الإسلامية" بحثًا عن مطلوبين.