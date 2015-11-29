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موجيريني: سنبحث الأزمة بين روسيا وتركيا وتداعياتها على الأزمة السورية

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موجيريني: سنبحث الأزمة بين روسيا وتركيا وتداعياتها على الأزمة السورية موجيريني: سنبحث الأزمة بين روسيا وتركيا وتداعياتها على الأزمة السورية

أرشيفية

أعلنت فيديريكا موجيريني ، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمنية، أنها ستبحث ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأزمة بين روسيا وتركيا ، وتداعياتها على تسوية الأزمة في سوريا.

و وبحسب وكالة أنباء الشرق نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن موجيريني في تصريحات أدلت بها في بروكسل، اليوم الأحد على هامش قمة قادة الاتحاد الأوروبي وتركيا، قولها إن التراجع خطوة إلى الخلف في المحادثات السورية على خلفية التأزم بين روسيا وتركيا، خطأ فادح.

وأكدت أن الاستقرار في سوريا سيكون جزءًا رئيسيًا من الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي، داعية أنقرة إلى مباشرة العملية السلمية مع الأكراد في أسرع وقت ممكن.
> كما حثت القيادة التركية على تنفيذ وعودها المتعلقة بالديمقراطية وحرية الإعلام.

يذكر أن القادة الأوروبيين سيجتمعون مع رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، سعيًا للحصول على تعهد من أنقرة بوقف تدفق اللاجئين وضبط الحدود ، مقابل الحصول على حوافز مالية وسياسية.

وتسعى تركيا من جانبها إلى تسهيل حصول مواطنيها على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي و”إحياء” مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.

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