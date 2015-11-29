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رئيس وزراء تركيا: لقاؤنا مع زعماء «اليورو» بداية جديدة لانضمامنا للاتحاد

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رئيس وزراء تركيا: لقاؤنا مع زعماء «اليورو» بداية جديدة لانضمامنا للاتحاد رئيس وزراء تركيا: لقاؤنا مع زعماء «اليورو» بداية جديدة لانضمامنا للاتحاد

أوغلو

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن القمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، هي “بداية جديدة” لعملية انضمام تركيا للتكتل المؤلف من 28 دولة.

وبحسب رويترز أبلغ داود أوغلو الصحفيين لدى وصوله للمشاركة في القمة “اليوم هو يوم تاريخي في عملية انضمامنا للاتحاد الأوروبي.”

وخلال المحادثات سيعرض قادة الاتحاد الأوروبي على تركيا أموالًا والسماح لمواطنيها بالسفر لأوروبا دون الحاجة لتأشيرات دخول وإعادة تدشين محادثات الانضمام مقابل مساعدة أنقرة في الحد من تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال داود أوغلو “مع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم سنقتسم مصير قارتنا والتحديات الدولية للأزمة الاقتصادية إلى جانب التحديات الجغرافية السياسية التي تواجهنا بما في ذلك قضايا الهجرة.”

وتابع قوله “أنا ممتن لكل القادة الأوروبيين لهذه البداية الجديدة.”

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