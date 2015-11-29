الإندبندنت: العمليات العسكرية فى سوريا لن تكون مجدية دون قوات عربية

انتقد كول مورتون، فى مقاله بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية تحت عنوان "ضربات جوية بريطانية ضد داعش فى سوريا: فى الأوقات العنيفة، نحتاج لأبطال يلاحقون السلام"، مقترح رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بتوسيع نطاق الحملة العسكرية فى سوريا، قائلا إننا نحتاج لأبطال جدد، لأن الحاليين يقولون إنه فى حال تعرضنا لتهديد، أو جرحنا، فيجب أن نرد بلا رحمة، ولا نقلق بشأن العواقب، فقط نقوم بإطلاق النار والقصف، والعقاب والقتل.

وأضاف بالقول إن الكثير من السياسيين ينادون الآن بقصف سوريا، ولكن لا يهتمون بما يحدث إثر ذلك، وليس لديهم خطة لإعادة بناء الدولة، كما لم يقومون بتحالف دولى يضم قوات عربية قد يكون أمامها فرصة لإحداث فارق.

وتساءل الكاتب عن الحل الدبلوماسى، فالمفاوضات تجرى منذ ثلاثة أعوام، معتبرا أنه إذا وافقوا على قصف سوريا، كيف ستتم إعادة بناء سوريا بعد ذلك، فهناك أمل ونوايا طيبة فى الملف الذى قدمه ديفيد كاميرون فى 26 نوفمبر لتوسيع العملية العسكرية، ولكنه لا يقدم خطة واضحة، مثلما لم يكن هناك خطة واضحة قبل غزو العراق عام 2003، وكأن المسألة تعاد مرة أخرى.

وختم الكاتب مقاله بالقول إنه بدون خطة ما بعد الحرب، وبدون مشاركة قوات عربية، توسيع نطاق العمليات العسكرية لن يكون مجديا.