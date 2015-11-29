القضاء الإدارى بالقليوبية: رفض 28 طعنا على الانتخابات وإحالة 3 للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية رفض 28 طعنا من إجمالى 31 طعنا نظرتها "اليوم" قدمها عددا من مرشحى مجلس النواب بالمحافظة اعتراضا على نتائج الانتخابات المعلنة فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات التى جرت يومى 22 و23 نوفمبر الجارى حيث قضت المحكمة برفض 25 طعنا لعدم قيام الطاعنين بالشكوى فى اللجنة العليا للإنتخابات، بينما رفضت 3 طعون أخرى بسبب عدم صحة صحيفة الدعوى وإحالة 3 أخرى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بشأنها بعد قبولها شكلا.

كانت المحكمة قد تلقت 31 طعنا من عددا من مرشحى الانتخابات فى دوائر المحافظة طالبوا فيها بوقف الانتخابات وأبدوا عددا من الأسباب.

أشار الطاعنين أن الانتخابات شهدت عددا من التجاوزات وانتشار أعمال البلطجة وشراء الأصوات بمحيط عدد من المراكز الانتخابية وكذلك وجود أخطاء وخلل فى رصد الأصوات واخطاء فى بطاقة إبداء الرأى أدت إلى ارتباك الناخبين وخاصة فى دائرة قسم بنها والتى كتب بها عبارة تنازل أمام أحد المرشحين مما تسبب فى ارتباك الناخبين واعتقادهم بتنازل المرشحين المكتوب أعلاهم كلمة تنازل وتسبب فى نتيجة غير طبيعية.

كما ضمت أسباب الطعون وجود خطأ فى كشوف الناخبين حيث ضمت أسماء الأموات والعاملين بالشرطة والجيش والعاملين بالخارج وهو أمر غير صحيح قانونياً.