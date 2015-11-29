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رئيس جامعة بنها: "أنوار شرم الشيخ لن تنطفئ"

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رئيس جامعة بنها: "أنوار شرم الشيخ لن تنطفئ" رئيس جامعة بنها: "أنوار شرم الشيخ لن تنطفئ"
وجه الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها رسالة إلى الشعب المصرى من شرم الشيخ بضرورة التكاتف والوقوف صف واحد خلف القيادة السياسية للتغلب على المؤامرات ضد وشعبها.
>اليوم السابع -11 -2015

وأكد شمس الدين من داخل خليج نعمة للعاملين بشرم الشيخ "متخفوش الشعب المصرى كله معاكو ومش هيسبكو، وأنور شرم الشيخ لن تنطفئ رغم كيد الكائدين".
>اليوم السابع -11 -2015

وكان مجلس جامعة بنها قد عقد بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات مبادرة الجامعة لدعم وتنشيط السياحة بالمدينة برئاسة الدكتورعلى شمس الدين رئيس الجامعة بحضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم ود. سليمان مصطفى ود. جمال إسماعيل ود. هشام أبوالعنين نواب رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المدير العام للمدن الجامعية والدكتور عبد الرحيم شولح وعمداء الكليات واعضاء اتحاد الطلاب.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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