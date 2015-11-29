رئيس جامعة بنها: "أنوار شرم الشيخ لن تنطفئ"

وجه الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها رسالة إلى الشعب المصرى من شرم الشيخ بضرورة التكاتف والوقوف صف واحد خلف القيادة السياسية للتغلب على المؤامرات ضد مصر وشعبها.

وأكد شمس الدين من داخل خليج نعمة للعاملين بشرم الشيخ "متخفوش الشعب المصرى كله معاكو ومش هيسبكو، وأنور شرم الشيخ لن تنطفئ رغم كيد الكائدين".

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وكان مجلس جامعة بنها قد عقد بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات مبادرة الجامعة لدعم وتنشيط السياحة بالمدينة برئاسة الدكتورعلى شمس الدين رئيس الجامعة بحضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم ود. سليمان مصطفى ود. جمال إسماعيل ود. هشام أبوالعنين نواب رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المدير العام للمدن الجامعية والدكتور عبد الرحيم شولح وعمداء الكليات واعضاء اتحاد الطلاب.



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