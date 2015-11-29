سامح شكرى يشارك فى آلية الجوار الليبى الثلاثاء بالجزائر

يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى إلى الجزائر بعد غد الثلاثاء للمشاركة فى اجتماع دول الجوار الليبى بمشاركة كل من مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر والجزائر.

صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد وقال الوزراء سيبحثون الجهود الجارية من اجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية وخطة التحرك المطروحة من جانب مبعوث الامم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر فى هذا الشأن.

ويأتى هذا الاجتماع عقب اللقاء الذى جمع شكرى وكوبر بالقاهرة أمس وسط جهود إقليمية ودولية تستهدف تشجيع الأطراف الليبية على التوصل إلى توافق سريع حول الاتفاق السياسى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى.