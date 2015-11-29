«مكافحة العنف ضد المرأة»: «الاستغلال المادي والجنسي» أكثر ما تتعرضن النساء في مصر له

كتب: هشام عواض

عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم، مؤتمرًا للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة قضايا العنف ضد النساء، تحت عنوان” معًا لمكافحة العنف ضد المرأة”، والتي منها قضايا الاتجار بالنساء، وذلك في إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، توضيح أن الاستغلال المادي والجنسي، أكثر ما تتعرض له المرأة من انتهاكات.

استعرض المؤتمر دراسة بحثية حول الاتجار بالنساء في مصر، إقامة معرض صور فنية تبرز مشاكل واقعيةلأشكال وصور الاستغلال و الاتجار بالنساء، كما تم عرض مسرحي تفاعلي عن الانتهاكات الجنسية ضد النساء بمشاركة الجمهور.

كشفت نورا محمد، مدير برامج مكافحة العنف ضد المرأة، عن أشكال متعددة عن أوضاع المرأة في مصر، والتي قالت إن أعلى معدلات الانتهاكات ضد المراة التي تم رصدها في الدراسة، تكمن في الاستيلاء على أموال الزوجات، ثم الطلاق التعسفي، والاستغلال الجنسي و الاستغلال المادي بالإضافة إلى زواج الصفقة.

وتابعت أن من أهم أسباب انتهاكات المراة تلك الثقافة الذكورية التميزية ضد النشاء و الأفكارالاجتماعية السائدة، بالإضافة إلى الاعتماد على المرأة على أنها “سلعة”. وشددت على ضرورة تجديد الخطاب الديني لدعم و الحفاظ حقوق المرأة و منع الاتجار بها.

وأوضحت محمد، على ضرورة تفعيل القوانين التي توفر الحماية لمرأة و صيانة حقوقها، بالإضافة إلى تعديل القوانين التميزية ضد النساء و التي تنقص من حقوقهن في المجتمع، و إصدار قانون يجرم العنف الأسري و الذي يعد ظاهرة خطيرة تهدد مجتمعنا، كما يجب حماية اللاجئات في مصر و خاصة السوريات منهن و اللائي يعانين من مشكلات متعددة.

وتحدث المستشار أحمد أبو العنين، المحامي العام بنيابة النقض، والمتخصص في قضايا الاتجار بالبشر، خلال كلمته عن أن الاتجار بالبشر موجود في مصر لكنه لم يرقى إلى حد الظاهرة، مؤكدًا أن هناك اتفاقيات دولية عديدة تكافح الاتجار بالبشر تجرم حوادث الاتجار بالبشر، وفي مصر هناك تشريعات وقوانين متفرقة، مثل قانون 64 لسنة 2010، ولا يوجد أيضًا نص يتضمن عقوبة واضحة مباشرة لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأكمل المستشار أبو العنين أن خلال دستور 2012 حاولنا أن ندخل مصطلح” الاتجار في البشر”، لكن لم يسمح بذلك و قبل الطلب بالرفض، لأن هناك صورة متصرة حول قضايا الاتجار بالبشر على أنها فقط تخص زواج القاصرات.