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صور| جهاز شؤن البيئة بالوادي الجديد يتظم ورشة عمل عن مشروع الملوثات العضوية

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صور| جهاز شؤن البيئة بالوادي الجديد يتظم ورشة عمل عن مشروع الملوثات العضوية صور| جهاز شؤن البيئة بالوادي الجديد يتظم ورشة عمل عن مشروع الملوثات العضوية

جانب من الورشة

نظم جهاز «شؤن البيئة» بالوادي الجديد، اليوم الأحد، ورشة عمل عن مشروع الملوثات العضوية المستدامة برعاية «وزارة البيئة» بجميع محافظات الجمهورية.

صرح  مدير عام مكتب جهاز شؤن البيئة، عادل نفد، وقال إن الورشة تهدف إلى كيفية التعامل مع الملوثات العضوية المستدامة التي تستخدم في الزراعة والصناعة والكهرباء، حيث عرضت أهداف المشروع من خلال عرض “داتا شو” على  الحضور من ممثلي قطاعات الزراعة والكهرباء وبعض الجمعيات الأهلية.

وأضاف أن الورشة حاضر فيها الأستاذ الدكتور سعد حسين عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس سابقًا، الدكتور طارق عيد محمد مستشار برنامج الأمم المتحده للبيئة، الدكتور حسن سويلم مدير مشروع الملوثات العضوية بجهاز شؤن البيئة، والدكتور إيهاب عطية خبير منظمة الصحه العالمية.

و تركز ت المحاضرات على الإلتزامات والإتفاقيات الدولية الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة وكذلك عرض التأثيرات الصحية للملوثات العضوية الثابتة.

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