القضاء الإدارى يرفض جميع الطعون المقدمة من مرشحى كفر الشيخ

>رفضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب رئيس المحكمة، جميع الطعون المقدمة من مرشحين كفر الشيخ الخاسرين، وعددها 26 طعناً بالدوائر الأولي والثانية والثالثة والسادسة والسابعة والثامنة ، بعد سماع المرافعات من محاموا المرشحين حول الأخطاء التي قال المحامون أنها شابت العملية الانتخابية، والتي كانت سببا رئيسياً في إقامة جميع الطعون.

وبذلك تقرر إقامة جولة الإعادة بدوائر محافظة كفر الشيخ الـ 8 في موعدها يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.

وكان أبرز الطعون التي تقدم بها محامو "المرشحين الطاعنين"، الطعن الذي قدمه بسيوني يسري البسيوني محامي "المرشح مدحت زيدان" بالدائرة الثانية ومقرها "مركز شرطة كفر الشيخ" والذي جاء تحت رقم 2418 لسنة 16 ق والطعن المقدم من المرشح قدري ناجي البسيوني ومحمد عبدالحميد عرابي بنفس الدائرة والذي أثبت فيها تغيير رمز المرشح الأول بالداخل صبيحة يوم الانتخابات 22 و23 من الشهر الجاري دون إخطاره، أو إعلامه رسمياً، مع كون رمزه "النحلة" رمزاً لحزب "الأحرار الاشتراكيين" لا يجوز تغييره ، ومع ذلك فقد تم إجراء الانتخابات لباقي أعضا ء الحزب لذات الرمز دون "المرشح الطاعن" الذي حصل علي رمز الجرس، الأمر الذي ترتب عليه ضياع أصواته بعد قيامه بطباعة الدعاية الانتخابية وإعلام الناخبين بالرمز الثابت للحزب.

كما تقدم عدد من المرشحين بطعون بارزة ، ومنها الطعن المقدم من المرشح لملوم العرنج "بالدائرة السادسة" والتي أثبت فيها العثورعلي بطاقات تصويتية خارج اللجنة وحرر بها محضراً رسميا بمركز شرطة الرياض.

كما تقدم المرشح محمد عبد الحميد هاشم مرشح "بالدائرة الثالثة" ومقرها مركز شرطة سيدي سالم ، بطعن أثبت قيام عدد من المجندين بالإدلاء بأصواتهم ومن بينهم مجند باللجنة 103 ومقرها "مدرسة طه حسين بمدينة سيدي سالم" .

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