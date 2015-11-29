تبييض منطقة ما بين الفخذين بعيداً عن مستحضرات التجميل!

يعتبر اسوداد منطقة الجلد بين الفخذين من أكثر المشاكل التي تسبّب الإزعاج والحرج للمرأة، ويرجع سبب ذلك إلى زيادة الوزن بشكل كبير، وارتداء ملابس ضيّقة من النايلون تؤدي إلى حكة شديدة، وبالتالي إلى الالتهاب ثم اسمرار الجلد.

للتخلّص من هذه المشكلة، وتفتيح لون الجلد الداكن في منطقة ما بين الفخذين، لا تتردّدي في تطبيق هذه الوصفة الطبيعية التي اختارها لك موقع "سيدتي نت":

الصودا تخلصك من اسمرار الجلد:

تتميّز صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم، بخواص مضادة للبكتيريا وللفطريات، وهي مفيدة لعدّة استخدامات جمالية، لا سيّما في تقشير البشرة وتفتيح لونها.

طريقة تحضيرها:

امزجي ملعقة كبيرة من الصودا، مع كوب من الحليب حتى تتكوّن عجينة ناعمة. قومي بوضع العجينة على منطقة ما بين الفخذين وافركيها برفق في حركة دائرية لمدة 5 دقائق. ثم، اشطفيها بالماء الفاتر. كرّري هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

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الكركم والعسل والحليب لتفتيح البشرة:

استخدمي كمية متساوية من كل من: الكركم، العسل والحليب وامزجي المكونات جيداً للحصول على عجينة رقيقة ومتجانسة. ضعي العجينة على منطقة ما بين الفخذين واتركيها مدة 15 دقيقة. بعدها، قومي بفرك العجينة بحركة دائرية. ثم، اشطفي جسمك بالماء الفاتر. كرّري هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوع وستحصلين على النتيجة المرجوة.

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