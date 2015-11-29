الكركم للتخلص من ندبات البشرة

ندبات البشرة قد تكون من أهم المشكلات التي تواجهنا جميعًا؛ لاسيما إن كانت في مكان حساس وظاهر كالوجه أو اليدين وغيرهما. فهل فكّرتِ يومًا في محاولة إخفاء هذه الندبات فور حدوثها!

هناك حلّ طبيعي متاح في كلّ منزل، يستطيع القيام بذلك، وهو الكركم. فالكركم يساعد على الحدّ من الالتهابات والحساسية ومكافحة البثور وندبات البشرة، كما أنه يساعدك على التمتّع بمظهر طبيعي وصحي.

إليك استخدامات الكركم المختلفة للحصول على بشرة صحية ومتوهجة:

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•قناع الكركم والأناناس:

1.قومي بمزج ملعقة كبيرة من الكركم وكمية مناسبة من عصير الأناناس حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

2.ضعي العجينة على وجهك ورقبتك، واتركيها حتى تجفّ.

3.اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ثمّ اغسليها مرةً أخرى بماء الورد.

4.قومي بإعادة تطبيق القناع ثلاث مرات أسبوعيًّا على بشرتك للحصول على بشرة صحية خالية من الندبات.

•قناع الكركم والحليب:

1.قومي بإحضار ملعقة من الحليب + ملعقة من الكركم+ ملعقة من الدقيق.

2.امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

3.ضعيها على بشرتك، واتركيها حتى تجف.

4.افركي بشرتك قليلًا بحركات دائرية، ثمّ اشطفيها جيدًا بالماء الفاتر.

5.احرصي على تطبيق هذا القناع مرتين أسبوعيًّا لنضارة بشرتك والتخلص من ندبات البشرة.

•قناع الكركم والأفوكادو:

1.قومي بمزج ربع ملعقة من الكركم + ملعقة من الأفوكادو المهروس + ملعقة من الزبادي.

2.امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

3.ضعي الخليط على بشرتك، واتركيه لمدة خمس دقائق.

4.اشطفي بشرتك بالماء البارد لتحصلي على بشرة غنية ورطبة في الحال.

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