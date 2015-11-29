إنشاء 10 مدارس بتكلفة 22 مليون جنيه بالشرقية

قال محمد حسام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه تقرر إنشاء 4 مدارس جديدة بتكلفة 11 مليون جنيه فى القرى المحرومة بعد أن ضم تلاميذها إلى المعاهد الأزهرية لعدم توافر أماكن لهم.

وأوضح حسام فى تصريح صحفى أن المدارس فى إدارات "أولاد صقر، ديرب نجم، الحسينية".

وعلى جانب آخر سيتم إنشاء 6 مدارس تجريبية بتكلفة 21 مليونًا و500 ألف جنيه وسيتم إنشاؤها فى إدارات "شرق الزقازيق، منيا القمح، بلبيس، فاقوس، الإبراهيمية، والحسينية "، لافتًا إلى أن كل الإجراءات القانونية الخاصة بذلك أوشكت على الانتهاء.