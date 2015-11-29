عضو لجنة الإسكان بالبرلمان:سنعمل على جمع أموال من أصحاب العقارات المخالفة

أعلن حسن خير الله، نائب الدخيلة بالإسكندرية، انضمامه للجان الإسكان والصحة والإدارة المحلية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن اختياره يدخل فى صميم عمله كمهندس استشارى مدنى.

وقال خير الله، إنه سيكون له موقف خاص فى مجلس النواب من العقارات المخالفة التى تضررت منها الإسكندرية وأصبح بعيدًا عن الواقع هدمها، موضحًا: "لو لم تكن العقارات المخالفة متعدية خط التنظيم أو المنفعة العامة أو مبنية على أرض دولة والعناصر الإنشائية لها سليمة ولا تمثل خطورة على السكان سيتم تغريم أصحابها".

وتابع خير الله، أن أهم المشكلات التى تعانى منها مصر هى التخطيط المستقبلى والصيانة ملقيًا بكارثة غرق الإسكندرية على الصرف الصحى لعدم صيانتها طلبمات الصرف ومحطات الرفع بشكل دورى رغم وجود بند للصيانة تتكفل به الحكومة.

وتحدث حسن خير الله عن معاناة أهالى غرب الإسكندرية البعيدة عن أعين المسئولين فى جميع المجالات وتحتاج إلى تطوير بجميع شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء فضلا عن إصلاح الطرق وكل ما من شأنه استيعاب الزيادة السكانية.

وأكد خير الله مطالبته منذ 10 سنوات أثناء تواجده بالمجلس الشعبى المحلى بالاهتمام بغرب الإسكندرية، موضحًا أن الفرق الآن أصبح واضحًا فى قوة مجلس الشعب وقراراته، بالإضافة إلى تكاتف وترابط أعضاء المجلس بالإسكندرية، قائلاً: "هنعمل جروب إسكندرانى ونرجع حق إسكندرية".

وعن انضمامه لتحالفات بالبرلمان، قال خير الله إنه عضو بحزب الشعب الجمهورى، ويلتزم بقرارات الحزب وتحالفاته من أجل مساندة الدولة للوقوف والنهوض مرة أخرى، مشيرًا إلى إمكانية التحالف مع قائمة فى حب مصر والجبهات المنضمة لها.

وعن دعم السلفيين لحملته الانتخابية قال خير الله: أبناء عمومتى قيادات فى حزب النور، ولم يكن هناك تحالف معهم لإنجاحى خاصة أنه كان لديهم مرشحون ليدعموهم فى نفس دائرتى، معلقًا "لم أنجح بالمال السياسى أو دعم سلفيين ومن انتخبنى هم المواطنون الشرفاء".

وقال خير الله، إن من يصلح لرئاسة برلمان 2016 لابد أن يكون شخصية قانونية متميزة سواء بالتعيين أو الانتخاب، مستبعدًا أن يكون عمرو موسى لحاجة البرلمان لسن أقل منه.

وعن المستشارة تهانى الجبالى قال "أوشك دورها على الانتهاء، بعد اتهامها لشخصيات عامة بالخيانة العظمى دون دليل قاطع وهى قانونية وتعلم خطورة ذلك".

وقال حسن خير الله، إن أول استجواباتى بالمجلس ستكون لرئيس الوزراء عن خدمات المرافق بغرب الإسكندرية، بالإضافة إلى مشكلات الصحة والتعليم المتفاقمة فى مصر.



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