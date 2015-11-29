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المحافظ ومدير الأمن يشهدان الإفطار الدولى للوافدين بجامعة قناة السويس

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المحافظ ومدير الأمن يشهدان الإفطار الدولى للوافدين بجامعة قناة السويس المحافظ ومدير الأمن يشهدان الإفطار الدولى للوافدين بجامعة قناة السويس
شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، حفل الإفطار الدولى الثانى للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس، الذين يمثلون عدد 13 دولة، والذى أقيم اليوم، الأحد.
>اليوم السابع -11 -2015

وتشمل الدول المشاركة ليبيا وسوريا والعراق والأردن والمملكة العربية واليمن والكويت وفلسطين وموريتانيا وإندونسيا والصين والبحرين والسودان، وقد تضمنت الاحتفالية تقديم عروض فنية وثقافية لوفود الدول المشاركة، ومعرضا للتراث والأكلات الشعبية الشهيرة لتلك الدول.

وقام بالتنسيق والإعداد للحفل الأستاذة الدكتورة ناهد محمد مصطفى، نائب رئيس الجامعة، وحضر مراسم حفل الإفطار الدكتور محمد الوليد المستشار الثقافى الليبى، والدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس الجامعة للشئون البيئية وخدمة المجتمع، والدكتور راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمهندس محمد النساج أمين عام الجامعة وعدد كبير من عمداء الكليات والأساتذة والطلاب.
>اليوم السابع -11 -2015

وأشاد محافظ الإسماعيلية بدور الجامعة وأساتذتها وما لديها من إمكانيات ومراكز بحثية وعلمية فى خدمة البيئة والمجتمع.
>اليوم السابع -11 -2015

ومن جهته أكد رئيس جامعة قناة السويس على أن هذا الاحتفال يؤكد مدى التوحد والأخوة والمحبة بين شعوب الدول العربية والدول الصديقة مشيرا إلى أن عدد الطلاب الوافدين بالجامعة هذا العام قد زاد بنسبة 40% عن العام الماضى مما يعكس قدر وقيمة هذه الجامعة العريقة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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