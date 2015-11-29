المحافظ ومدير الأمن يشهدان الإفطار الدولى للوافدين بجامعة قناة السويس

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، حفل الإفطار الدولى الثانى للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس، الذين يمثلون عدد 13 دولة، والذى أقيم اليوم، الأحد.

وتشمل الدول المشاركة ليبيا وسوريا والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن والكويت وفلسطين وموريتانيا وإندونسيا والصين والبحرين والسودان، وقد تضمنت الاحتفالية تقديم عروض فنية وثقافية لوفود الدول المشاركة، ومعرضا للتراث والأكلات الشعبية الشهيرة لتلك الدول.

وقام بالتنسيق والإعداد للحفل الأستاذة الدكتورة ناهد محمد مصطفى، نائب رئيس الجامعة، وحضر مراسم حفل الإفطار الدكتور محمد الوليد المستشار الثقافى الليبى، والدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس الجامعة للشئون البيئية وخدمة المجتمع، والدكتور راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمهندس محمد النساج أمين عام الجامعة وعدد كبير من عمداء الكليات والأساتذة والطلاب.

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وأشاد محافظ الإسماعيلية بدور الجامعة وأساتذتها وما لديها من إمكانيات ومراكز بحثية وعلمية فى خدمة البيئة والمجتمع.

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ومن جهته أكد رئيس جامعة قناة السويس على أن هذا الاحتفال يؤكد مدى التوحد والأخوة والمحبة بين شعوب الدول العربية والدول الصديقة مشيرا إلى أن عدد الطلاب الوافدين بالجامعة هذا العام قد زاد بنسبة 40% عن العام الماضى مما يعكس قدر وقيمة هذه الجامعة العريقة.



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