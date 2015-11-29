بناء مدرسة تعليم أساسى بقلين ونقطة شرطة بالمرازقة بكفر ومحطتى صرف الشيخ

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ الذى عقد اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 8 قراريط لإقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية عبد الكريم التابعة لقرية ميت الدببة مركز قلين، بعد أن تبرع بها المواطن رمضان هنداوى الزينى، وتمت مخاطبة إدارة التعاون بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما سيتم إنشاء نقطة شرطة كفر المرازقة على مساحة 2832م، وصدر القرار رقم 14525 فى 11/11/2015 الخاص بهذا الشأن، وتم تخصيص 100م لإقامة محطة صرف صحى لخدمة ثلاث عزب عليها بناحية عزبة السيد عطية التابعة لقرية متبول مركز كفر الشيخ ملك معوض محمد على عطار والمباعة إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتم مخاطبة إدارة التعاون بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمت الموافقة على تخصيص مساحة 612.5 متر مربع لإقامة محطة صرف بقرية جماجون بمركز دسوق .