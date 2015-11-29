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مجموعة من الأهالى يدشنون حملة للمطالبة بتغيير محافظ أسوان

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مجموعة من الأهالى يدشنون حملة للمطالبة بتغيير محافظ أسوان مجموعة من الأهالى يدشنون حملة للمطالبة بتغيير محافظ أسوان
دشن نحو 5 آلاف من شباب وأهالى أسوان، حملة على مواقع التواصل الاجتماعى، تطالب برحيل اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، بعد تراجع أدائه وتدهور الخدمات "على حد قولهم".

وأصدرت الحملة بيانا قالت فيه، إن أسوان تستحق محافظا يعيد إليها مكانتها السياحية والثقافية والحضارية، وتحرك الضمير الوطنى لأبناء المحافظة هدفه المطالبة بإقالة مصطفى يسرى.

واستنكرت الحملة منعها من عقد مؤتمر صحفى لتوضيح هدفها، ومناقشة مشاكل محافظ أسوان، ومبررات المطالبة برحيله، مع عرض بعض ملفات الفساد لمجموعة من العاملين بديوان عام المحافظة.

وطالب أعضاء الحملة الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بتغيير اللواء مصطفى يسرى ضمن حركة المحافظين المنتظر الإعلان عنها قريباً، رغبة فى الاهتمام بالمحافظة من خلال تقديم خدمات التقدم والنمو للبلد.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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