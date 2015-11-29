شيخ معهد أزهرى يضرب تلميذة مزقت اللوحات المدرسية.. ووالدها يشتبك معه ببسيون

شهد المعهد الابتدائى الأزهرى المشترك بقرية كفر الحمام التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية مشاجرة بين "السيد.ا.ح" 53 سنة شيخ المعهد- ووالد التلميذة "نور.ح.م.ح" تعدى فيها كل منهم على الأخر بالضرب، وذلك بعد أن اعتدى شيخ المعهد على التلميذة بالضرب عقابا على تمزيقها اللوحات المدرسية انتقل ضباط مباحث بسيون، واقتادوا الطرفين إلى ديوان المركز.

تلقى اليوم، الأحد، العقيد محمود كشك مأمور مركز شرطة بسيون بلاغا من المدرسين بمعهد كفر الحمام الابتدائى الأزهرى بنشوب مشاجرة بين ولى أمور تلميذة وشيخ المعهد وإغلاق المدرسين بوابة المعهد لحين وصول الشرطة.

انتقل الرائد محمد السعدنى، رئيس مباحث بسيون ومعاونه النقيب فتحى سرحان وقوة من الأفراد وتبين من الفحص تعدى شيخ المعهد على التلميذة بالضرب لتمزيقها اللوحات المدرسية وفور علم جدها موجه قرآن كريم بالمنطقة الأزهرية توجه وبرفقته والدها وعمها إلى المعهد ووجهوا اللوم لشيخ المعهد، ونشبت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى المشاجرة بالأيدى وتعدى كل منهم على الآخر بالضرب مما نتج عنه إصابة شيخ المعهد فى الوجه والأذن اليسرى.

تحرر بالواقعة المحضر 21271 جنح مركز بسيون لسنة 2015 بعد إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.