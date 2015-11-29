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محافظ الشرقية يشدد على إنهاء توسعات محطة "فاقوس" لحل مشكلة المياه

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محافظ الشرقية يشدد على إنهاء توسعات محطة "فاقوس" لحل مشكلة المياه محافظ الشرقية يشدد على إنهاء توسعات محطة "فاقوس" لحل مشكلة المياه
أكد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، على سرعة الانتهاء من توسيعات محطة الشرب بفاقوس، لحل مشاكل انقطاع المياه فى ثلاثة مراكز.

وتفقد المحافظ مشروع توسعات المرحلة الثالثة من محطة مياه فاقوس اليوم الأحد، والذى يعمل بطاقة إنتاجية قدرها 2400 لتر / ث، حيث تقوم هذه المحطة بسد العجز فى مياه الشرب بمناطق قرى وتوابع فاقوس وأجزاء من القرين والحسينية وأبو كبير.

وتلاحظ للمحافظ خلال تفقده للمحطة أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بالمشروع فيما عدا الأعمال الخاصة بالتركيبات من معدات تشغيل وطلمبات، وعلى الفور قام المحافظ بالاتصال برئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، للتنسيق مع الشركة المنفذة لسرعة تذليل العقبات والمعوقات الخاصة بالتركيبات لتبدأ المحطة فى دخول الخدمة لأقرب وقت ممكن وسد احتياجات المواطنين من المياه بالمنطقة وتوفير كوب ماء نظيف.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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