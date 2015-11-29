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إحالة 14 طبيبا وعاملا بمستشفى الصالحية بالشرقية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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إحالة 14 طبيبا وعاملا بمستشفى الصالحية بالشرقية للتحقيق لتغيبهم عن العمل إحالة 14 طبيبا وعاملا بمستشفى الصالحية بالشرقية للتحقيق لتغيبهم عن العمل
قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، مجازاة 14 طبيبا وصيدليا وإداريا وعاملا بمستشفى الصالحية الجديدة، بخصم 3 أيام من الراتب وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، بسبب تغيبهم عن العمل وعدم تواجدهم بالمستشفى.

وزار المحافظ المستشفى، اليوم الأحد، بناءً على شكوى واردة بعدم تواجد الأطباء بالمستشفى، ونقص عدد من التخصصات، وتجول المحافظ بأقسام الاستقبال والعيادة الخارجية، مشيراً إلى أنه لمس بنفسه عدم انضباط الأطباء فى الفترة الصباحية بسبب انتداب معظم الأطباء من اماكن بعيدة، وطلب المحافظ إدارة المستشفى بتجهيز سكن للأطباء يليق بهم لضمان إقامتهم داخل المستشفى وليكون وسيلة جذب للمغتربين بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وكلف المحافظ رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة بإزالة الباعة الجائلين من محيط المستشفى، وعمل كشك لإحدى السيدات المسنات، نظراً لأنه يمثل الدخل الوحيد لها، ولتوفير حياة كريمة.

وقبل مغادرته المستشفى، وعد المحافظ بتزويد المستشفى بالتخصصات الناقصة، خصوصاً الرمد، مشددا على إدارة المستشفى ضرورة توفير الأدوية داخل صيدلية المستشفى، حتى لا يضطر المواطن لشراء الدواء من الخارج، خصوصاً أن من يلجأ للمستشفيات العامة البسطاء ومحدودو الدخل وهم فى حاجة ماسة للعلاج المجانى.

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مصر 365