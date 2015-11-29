لجنة قانونية لبحث الاستثمار فى 59 فدانًا بالصالحية

قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، تشكيل لجنة تضم كلًا من رئيس مدينتى الحسينية وفاقوس، ومسئول من المساحة وشبكات المرافق والأملاك والشئون القانونية بالمحافظة، للقيام على الفور برفع مساحة منطقتى 40 فدانًا بالحسينية بمنطقة غابة الشباب بالصالحية الجديدة ومعسكر الشباب بالخطارة على مساحة 19 فدانًا لبحث إمكانية استثمارهم لصالح المحافظة بعد التعدى عليهم من قبل الأهالى مستغلين الظروف الأمنية التى وقعت أيام الثورة.

وطلب المحافظ خلال تفقده للمنطقة اليوم، الأحد، من الأهالى واضعى اليد بالمنطقة التوجه للمحافظة يوم الثلاثاء المقبل لتحرير عقود إيجارية تجدد سنويًا مع المحافظة لتقنين وضعهم بدلاً من التعدى على أملاك الدولة.



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