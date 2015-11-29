رئيس الوزراء يكلف بالانتهاء من برنامج "تقنين وضع اليد على الأراضى"

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على ضرورة الإنتهاء من برنامج تقنين وضع اليد على الأراضى، مطالباً بتحديد الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج، كما شدد على ضرورة تطبيق مبدأ اللامركزية على أن يبدأ العمل به فعلياً إعتباراً من بداية العام المالى الجديد، وعلى أن يبدأ التطبيق بقطاعى التعليم والصحة.

ووجه رئيس الوزراء أيضاً بالعمل على تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية بما يعمل على تنمية موارد المحافظات وبما يعود بالنفع على المواطن وتحسين الخدمات الموجهة له.

كما وجه بسرعة تنفيذ المشروعات التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى خاصة تحديث نظم الرى كمستهدف أساسى للحفاظ على المياه، والعمل على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتنمية الموارد المائية بترشيد استخدام المياه وتحسين نوعيتها إلى جانب رفع كفاءة شبكات الرى والصرف، وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع والتوسع فى استخدام المياه الجوفية والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، إلى جانب تكثيف برامج التعاون مع دول حوض النيل.



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