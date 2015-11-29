وزير المالية الهولندى: ندرس تشكيل "شنجن مصغر" إذا لم تحل أزمة اللاجئين

كشف يورن ديسلبلوم، وزير المالية الهولندى، ورئيس مجموعة اليورو، عن أن هولندا تدرس مع مجموعة صغيرة من دول الاتحاد الأوروبى تشكيل شنجن مصغر إذا لم تحل الأزمة اللاجئين.

وكشفت الحكومة الهولندية عن أنها سوف تقوم بتوفير المزيد من المال لبلديات المدن الهولندية لتقديم المساعدة من أجل استيعاب المهاجرين الجديد الذين حصلوا على حق اللجوء فى هولندا .

وأضافت أن هولندا تحاول إيجاد حلول لإلحاق الأطفال بالمدرسة حيث ستقوم هولندا بتوفير 24 ألف مكان لمن حصلوا على اللجوء بشكل قانونى خاصة أن هولندا من المنتظر أن يصل فيها عدد اللاجئين هذا العام لـ60 ألفًا خلال 2015 .