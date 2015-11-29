وزير المالية الهولندى: ندرس تشكيل "شنجن مصغر" إذا لم تحل أزمة اللاجئين

كشف يورن ديسلبلوم، وزير المالية الهولندى، ورئيس مجموعة اليورو، عن أن هولندا تدرس مع مجموعة صغيرة من دول الاتحاد الأوروبى تشكيل شنجن مصغر إذا لم تحل الأزمة اللاجئين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكشفت الحكومة الهولندية عن أنها سوف تقوم بتوفير المزيد من المال لبلديات المدن الهولندية لتقديم المساعدة من أجل استيعاب المهاجرين الجديد الذين حصلوا على حق اللجوء فى هولندا .
وأضافت أن هولندا تحاول إيجاد حلول لإلحاق الأطفال بالمدرسة حيث ستقوم هولندا بتوفير 24 ألف مكان لمن حصلوا على اللجوء بشكل قانونى خاصة أن هولندا من المنتظر أن يصل فيها عدد اللاجئين هذا العام لـ60 ألفًا خلال 2015 .