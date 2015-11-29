الزراعة: زيادة مساحة الأراضى المزروعة بالذرة الصفراء لـ٢مليون فدان عام ٢٠١٨

عرض الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، خلال اجتماع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة لتحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول عام 2030 قادرة على تحقيق النمو السريع المستدام تعتمد على الابتكار وفق 13 برنامجاً، منها الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية، خاصة محصول القطن والمحاصيل السكرية والبستانية، إلى جانب الثروة الحيوانية وتطوير وتحديث التصنيع الزراعى، واستخدام التقنية الحديثة فى التنمية الزراعية.

وأكد الوزير أن الهدف الاستراتيجى للخطة يقضى بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة المستهدف من استصلاح الاراضى، بما يسهم فى زيارة الرقعة الزراعية، كما اشار الوزير إلى أن البرنامج الخاص بتطوير الرى الحقلى فى اراضى الوادى والدلتا يقضى بتطوير الرى الحقلى فى 10 محافظات تشمل (كفر الشيخ – البحيرة – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج- قنا – الاقصر – الدقهلية – الشرقية).

وأكد الوزير أن البرنامج القومى لتنمية المحاصيل الحقلية فيما يتعلق بالقمح يقضى بضرورة تقليص الفجوة بين الانتاج والاستهلاك التى وصلت إلى نحو 43% عبر عدة آليات تشمل نشر زراعة الأصناف الجديدة ليصل انتاج الفدان إلى 19 أردب بحلول 2018 وزيارة المساحة بحوالى نصف مليون فدان فى أراضى الاستصلاح الجديدة مع تقليل الفاقد مما يوفر نحو مليون طن من الانتاج.

وفيما يتعلق بمحصول الذرة، أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة مساحة الأراضى المنزرعة بالذرة الصفراء إلى 2 مليون فدان بحلول عام 2018، هذا إلى جانب وضع سياسة سعرية مجزية، بالإضافة إلى تفعيل سياسة الزراعة التعاقدية.

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