أضرار صحية للقلق النفسى الدائم أهمها آلام البطن

القلق النفسى

الأضرار الصحية للقلق النفسى

القلق النفسى الذى يشعر به البعض بشكل مرضىى، وهو أن يظل الشخص يوميا يعانى حالة من القلق والتوتر والخوف والشعور بالاضطراب مصحوبا بالكثير من الأعراض المرضية العضوية، كلها تسبب له الكثير من المشكلات النفسية والصحية، فالقلق النفسى مشكلة لابد من السيطرة السريعة عليها قبل تفاقمها.>أوضح الدكتور محمد رمضان الأخصائى النفسى خلال حديثه عن القلق النفسى وأثاره السلبية، أن الكثير من الأضرار الصحية تطال الجسم جراء غرقه الدائم فى حالة من القلق النفسى والاضطراب النفسى الذى يؤثر على مهارات الشخص وتواصله مع الغير، وكذا على صحته بشكل مباشر.>الكثير من الأضرار الصحية تصبح ناجمة عن الشعور بالقلق النفسى والتوتر، أهمها حسب تأكيد "د. محمد"، رعشة الأعصاب والأطراف، خفقان سريع لضربات القلب، والشعور بحالة من الإعياء النفسى، كالشعور بالدوخة والدوار والزغللة، وحالة من آلام المعدة والبطن، وكذلك الشعور بالكثير من الأعراض الظاهرة كالعرق المفرط، وانسداد الشهية بشكل مفاجئ، أو فى بعض الحالات الشراهة بشكل مفاجئ أيضا، وغيرها الكثير من الأعراض المرضية الصحية للقلى النفسى والتوتر.

ونصح الدكتور محمد بضرورة، أن يتعلم الإنسان كيف يتحكم فى القلق النفسى، والسيطرة على توتره، لأنها أحد أهم الخطوات التى تخفف من توتره وتقيه مضاعفات القلق النفسى الدائم، فممارسة تمارين اليوجا والاسترخاء والصفاء الذهنى والهدوء تساعد كثيرا فى مثل هذه الحالة.

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