محافظ الوادى الجديد يكرم فريق عمل قافلة الأزهر الطبية

كرم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد، 30 طبيب وإدارى هم فريق عمل القافلة الطبية التي دفعت بها جامعة الأزهر لإجراء الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة لمواطني المحافظة بمركزى الخارجة والداخلة، رافق القافلة سيارة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الجراحة اللازمة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن التكريم تضمن منح فريق عمل القافلة شهادات تقدير وميداليات تذكارية تقديرا للمجهودات التى قام بها على مدار 4 أيام تم توقيع الكشف الطبي على عدد 3691 حاله وعمل 110 أشعة تلفزيونية وإجراء 35 عملية جراحية متنوعة ما بين عظام ومسالك ونساء وتوليد وأيضا عمل 116 حاله تحاليل دم للأمراض المتوطنة وصرف الأدوية لهم بالمجان.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى أن هذه القافلة ليست الأولي التي تدفع بها جامعة الأزهر وأن هذه القوافل تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينها وبين جامعة الأزهر وذلك للاتفاق بدفع قافلة شهريا للمحافظة لخدمة المرضي وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة التى تنقص المحافظة.