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بالفيديووالصور .. محافظ كفر الشيخ يوزع 10 أجهزة غسيل كلوى على المستشفيات

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بالفيديووالصور .. محافظ كفر الشيخ يوزع 10 أجهزة غسيل كلوى على المستشفيات بالفيديووالصور .. محافظ كفر الشيخ يوزع 10 أجهزة غسيل كلوى على المستشفيات
تسلم الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، 10 أجهزة غسيل كلوى تبرع بها المهندس صلاح مصطفى عطية "رجل أعمال" من أبناء محافظة الدقهلية، لتوزع على مستشفيات محافظة كفر الشيخ، ليستفيد منها المرضى جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق، والدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عمرو النحاس وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ.

وأكد المحافظ أن الأجهزة سيتم توزيعها على مستشفيات "مستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى الحامول المركزى ومستشفى دسوق العام ومستشفى سيدى سالم المركزى ومستشفى بلطيم المركزى" بواقع جهازين لكل مستشفى مطالباً رجال الأعمال بمحافظة كفر الشيخ بالتبرع لصالح المرضى مضيفاً أنه يوجه الشكر للمهندس صلاح مصطفى عطية ابن محافظة الدقهلية لتبرعه بالأجهزة لصالح المرضى .


>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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مصر 365