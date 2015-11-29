رئيس جامعة الأزهر: بدء التسكين بالمدينة الجامعية لفرع أسيوط 6 ديسمبر

أكد الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، أن بدء التسكين بالمدينة الجامعية لفرع أسيوط سيبدأ الأحد 6 ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن المدن الجامعية ستقدم وجبات جافة خلال النصف الأول من الشهر لحين نقل وتجهيز مطبخ المدينة لتجهيز الوجبات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع طلاب كلية الزراعة فرع جامعة الأزهر بأسيوط، بحضور الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، وأحمد عباس أمين مساعد الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم الاتفاق مع شركتين نقل جماعي لنقل الطلاب من الجامعة إلى وسط مدينة أسيوط، وجاري توفير الاعتمادات المالية.

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وطالب عزب طلاب الجامعة بالالتزم والمحافظة على فرع الجامعة حتى يباهي به الطلاب باقي الجامعات، مضيفا: أن فرع الجامعة به مزرعة كفيلة أن تطعم الجامعات المصرية.

كما طالب أيضًا الطلاب بتحمل فكر الأزهر الشريف في زراعة الخير وتعليم المجتمع الذي يعيش فيه وسطية الأزهر الشريف وسماحة الإسلام، مشيرا إلى أن الناس لا تثق في خريج الأزهر إلا إذا كان أزهريا بتعاليم الأزهر، وعلينا أن نقف في وجه من يريد أن يدمرون المجتمعات بفكر الأزهر الوسطى.

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كما تفقد عزب خلال زياته متحفي"الحيوانات والنباتات " بكلية العلوم، واستمع إلى شرح من مسئولي المتحفين اللذين طالبا بتوفير دعم مالي للمتحفين.

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وكان الدكتور عبدالحي عزب قد تفقد كليتي الشريعة الاسلامية، والزراعة ، وعقد لقاءات مع الطلاب واستمع إلى مشاكل الطلاب ووعدهم بحلها، كما تفقد المدن الجامعية للطلاب والطالبات، وأمر بتغيير بعض الأثاث بالمدينة الجامعية.



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