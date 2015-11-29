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مدير أمن الشرقية يزور مرضى الأطفال بمستشفى الزقازيق الجامعى

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مدير أمن الشرقية يزور مرضى الأطفال بمستشفى الزقازيق الجامعى مدير أمن الشرقية يزور مرضى الأطفال بمستشفى الزقازيق الجامعى
أجرى اللواء خالد يحيى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، اليوم الأحد، زيارة لقسم مرضى الأطفال، بنين وبنات بمستشفى صيدناوى الجامعى بالزقازيق.

اليوم السابع -11 -2015

وأكد مدير الأمن، أن الزيارة نابعة فى إطار قيام وزارة الداخلية بتوطيد العلاقة مع الشعب، وأن الوزارة وأبناءها ما هما إلا نسيج من الشعب، وتعمل لخدمته وحفظ أمنه وأمانه.

اليوم السابع -11 -2015

فيما قامت العقيد أميرة فؤاد، رئيس قسم حقوق الإنسان والعلاقات الإنسانية، والنقيب مها ماهر والنقيب هبة الله طارق، من قسم العلاقات العامة والعنف ضد المرأة بالمديرية، وقام مدير الأمن بتقديم الهدايا العينية لأطفال مرضى السرطان، وقد لاقت الزيارة استحسان أهالى الأطفال والعاملين بالمستشفى، وأشاد مدير الأمن بالخدمة المقدمة للأطفال والنشاط التى تقوم به الدكتور وسام عبد المنعم مدير مستشفى صيدناوى الجامعى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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