الداخلية: لاتهاون مع التجاوزات الفردية من رجال الشرطة ووقائع «التعذيب» محل التحقيق

أكدت وزارة الداخلية أنه لا تهاون مع أى تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة، مشيرة إلى أنها لا تعبر بأى حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطني الذى يقوم به رجال الشرطة.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها نشرته عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” أن العقيدة الراسخة فى وجدان ضباط الشرطة هى التضحية بالغالى والنفيس دفاعاً عن أمن الوطن والمواطنين والالتزام باحترام نصوص وروح القانون فى كافة المهام الموكلة لهم، والمحافظة على الكرامة الإنسانية، وإحترام القيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان وفقاً للدستور والقانون.

و شددت الداخلية على أنها لن تسمح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية فى العمل الوطنى وتضحيات رجالها الأبطال فى مواجهة الإرهاب.وقال البيان “ستظل وزارة الداخلية محافظة على ثقة الشعب المصرى العظيم فى شرطته، وستحافظ عليها والتى تُعد بمثابة الدافع لرجال الشرطة لأداء رسالتهم فى تحقيق الأمن والأمان”.

وأكدت الوزارة أن كافة الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة هى محل تحقيقات بالوزارة والنيابة العامة، وأن نتائج تلك التحقيقات ستعلن بشفافية على الرأى العام، وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون وتطبيق القرارات والأحكام القضائية على الجميع دون ستثناء حرصاً من الوزارة على مبدأ سيادة القانون.