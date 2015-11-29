"فكهانى" يقتل نجارا بعد معاتبته على إحداث ضوضاء بالورشة لوقت متأخر بالبساتين

أنهى فكهانى حياة صاحب ورشة نجارة بمنطقة البساتين، بعد مشاجرة بينهما على إثر إحداث النجار ضوضاء داخل الورشة حتى وقت متأخر من الليل، حيث توجه لمعاتبته فحدثت بينهما مشاجرة وتعدى عليه باستخدام عصا خشبية أودت بحياته، فتم ضبط المتهم وإحالته للنبيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين إخطارًا من مستشفى المنيل الجامعى باستقباله "عرفة.أ.ع"، 36 سنة، صاحب ورشة نجارة، توفى إثر إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، فانتقل رجال مباحث القسم، وبسؤال شقيقة "محمد.أ.ع"، 38 سنة، مدرس، اتهم "محمود.أ.ض"، 31 سنة، فكهانى، بإحداث إصابته التى أودت بحياته.

ومن خلال الأكمنة تم إعداد الأكمنة وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه نظرًا لكونه جار المجنى عليه وقيام الأخير بإحداث ضوضاء نتيجة عمله بالورشة فى وقت متأخر، توجه لمعاتبته وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه باستخدام عصا خشبية تحصل عليها من الورشة محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وعلى الفور تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.