3شرطيين للنيابة:شاهدنا متهمى "المنوات" أثناء هروبهم وعجزنا عن مواجهتهم

استمعت نيابة الأحداث الطارئة برئاسة المستشار محمد الطماوى، إلى أقول 9 أشخاص فى حادث استهداف كمين "المنوات"، بينهم 3 أفرد من رجال الشرطة والذين تصادف مرورهم بسيارتهم من موقع الحادث، والذين كشفوا فى تحقيقات النيابة عن مشاهدتهم للجناة أثناء هروبهم بعد تنفيذ الهجوم، وأنهم حاولوا مطاردتهم إلا أنهم تراجعوا بسبب ضعف تسليحهم فى مواجهة الجناة الذين كانوا يملكون أسلحة آلية.

كما استمعت النيابة إلى أقوال 6 من المواطنين الذين يعملون بالقرب من موقع الحادث، والذين أكدوا فى التحقيقات أنهم سمعوا صوت إطلاق نيران كثيف، فخرجوا لاستبيان الأمر فشاهدوا 3 ملثمين مجهولين أثناء إطلاقهم النيران على قوات الشرطة وسرقوا أسلحتهم النارية وفروا هاربين.

وأسفرت معاينة النيابة لموقع الحادث، عن جمع 42 فارغ طلقات تم إرسالها للمعمل الجنائى لفحصها ومعاينتها، وكتابة تقرير واف عنها، وعن وجود آثار لطلقات نارية بسيارة الشرطة التى تم استهدافها وآثار دماء.

وكانت النيابة قد أمرت بدفن وتشريح جثث شهداء الشرطة الذين لقوا مصرعهم فى واقعة إطلاق مجهولين مسلحين النيران على كمين للشرطة بمنطقة "المنوات" بسقارة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.