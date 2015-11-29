ضبط راكب مصرى بالمطار حاول تهريب 12 ألف دولار أمريكى إلى لارنكا

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح، اليوم الأحد، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 12000 دولار أمريكى إلى لارنكا مخالفا قانون انتقال النقد الأجنبى والذى يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار أو مايعادلها من النقد الأجنبى.

وأفاد مصدر أمنى بالمطار أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى لارنكا اشتبه رجال التامين فى الراكب المصرى "ا.م" وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 12 ألف دولار أمريكى، حيث تم ضبطه، وأمر اللواء طارق فتحى مدير الإدارة العامة لشركة ميناء القاهرة الجوى باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال الراكب.