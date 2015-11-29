القضاء الإدارى يقضى برفض 4 طعون تطالب بوقف انتخابات الزيتون وعين شمس

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من أحمد جلال المحامى، وكيلا عن إمام الدويك وناهد البستانى ومحمد السيد وتامر لبيب، التى تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب فى الدائرة الرابعة، ومقرها الزيتون والأميرية، وكذلك الدائرة الثانية عشرة ومقرها عين شمس وإعادة الانتخابات.

واختصمت الطعون التى حملت أرقام 11815/11817/11818/11820 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالزيتون.

وذكرت الدعاوى أن من الأسباب التى دفعت لإقامة الدعوى هى الخطأ الجسيم، الذى من شأنه التأثير على العملية الانتخابية برمتها وخطأ اللجنة العليا للانتخابات بإدراج الناخبين فى الجداول الانتخابية لدائرة الزيتون والأميرية فى جداول أخرى غير دائرتهم القانونية للانتخاب، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

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