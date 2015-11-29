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مؤتمر طبى لإعلان أحدث علاجات فقدان البصر الناتج عن مرض السكر الخميس المقبل

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مؤتمر طبى لإعلان أحدث علاجات فقدان البصر الناتج عن مرض السكر الخميس المقبل مؤتمر طبى لإعلان أحدث علاجات فقدان البصر الناتج عن مرض السكر الخميس المقبل
تعقد الجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجى "EGVRS" وإحدى شركات الأدوية مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل للإعلان عن إطلاق أحدث علاج لفقدان البصر الناتج عن الإصابة بالسكر "اعتلال الشبكية السكرى"، والذى يعد أحد الأسباب الرئيسية للعمى، كما سيناقش المؤتمر النتائج غير المسبوقة التى حققها العقار الجديد فى دراسة محورية.

وسيشارك فى المؤتمر الدكتور هانى حمزة أستاذ طب العيون بجامعة القاهرة واستشارى الشبكية والجسم الزجاجى والسكرتير العام للجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجى، والدكتور مجدى موسى، أستاذ طب وجراحة العيون كلية الطب بجامعة طنطا واستشارى الشبكية والجسم الزجاجى، وسينطلق المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة.

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مصر 365