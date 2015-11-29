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تعرف على دور البروستاتا فى الإنجاب

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تعرف على دور البروستاتا فى الإنجاب تعرف على دور البروستاتا فى الإنجاب
البروستاتا عكس ما يعتقد البعض أنها مرض، فهى عبارة عن غدة حقيقية من أهم غدد جسم الرجل، لأن وظائف غدة البروستاتا ذات أهمية خاصة فى جهازه التناسلى، ولها يد مساعدة فى ما يخص القدرة الإنجابية للرجل لذا فهى لها أهمية خاصة، وهذا ما سنوضحه خلال هذا الموضوع.

ما هى غدة البروستاتا ؟


>البروستاتا حسب توضيح الدكتور أيمن محمد أخصائى التناسلية والجلدية، هى غدة مهمة، تفرز السائل المنوى المهم فى تعزيز حركات واتجاهات الحيوانات المنوية التى تنتجها الخصيتان لدى الرجل، لذا فالبروستاتا ليست مرضا كما يعتقد البعض خطأ بل هى جزء مهم من جسم الرجل.

وظيفة البروستاتا لتعزيز القدرة الإنجابية


> البروستاتا تلك الغدة المهمة تساعد افرازتها على تعزيز عملية تخصيب الحيوان المنوى للبويضة لدى السيدة، وهو ما يجعل أية مشكلة أو التهاب أو احتقان أو ورم بغدة البروستاتا، سبب فى التأثير المباشر على سلامة القدرة الإنجابية للرجل ولذا، وحسب توضيح الدكتور أيمن، فلابد على الرجل منذ مرحلة المراهقة والشباب وقاية غدة البروستاتا لديه من أية مشكلات محتملة، بالتوقف عن ممارسة العادة السرية بشراهة، مع التوقف عن التعرض لعوامل الإثارة المستمرة، والاستسلام لها، لأن الإثارة دون استنماء مشكلة حقيقية تعد سببا مهما للإصابة باحتقان البروستاتا، فأية مشكلات متعلقة بهذه الغدة تهدد قدرة الرجل على انتصاب العضو الذكرى بجانب سلامة الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة والاختراق.

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