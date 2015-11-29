محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 129 سجيناً

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالعفو عن 129 نزيلا من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي ومن مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الرابع والأربعين.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إن العفو السامي يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منح المحكومين المشمولين بالعفو فرصة جديدة لمواصلة حياتهم مع أسرهم وذويهم، وتشجيعاً من سموه لهم على الانخراط في المجتمع من جديد كأفراد نافعين لأنفسهم، ليتحولوا مرة أخرى إلى مواطنين صالحين وليستردوا مكانهم بين أهلهم الذين غادروهم نتيجة لأعمال اقترفوها وأدركوا سوء عاقبتها عليهم وعلى أسرهم.

وأكد سعادته أن النيابة العامة بدأت في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ الأمر السامي لتمكين المحكومين المشمولين بما يعود من آثار إيجابية مهمة على أسرهم ومعاونتهم على مواصلة حياتهم بأسلوب طبيعي يمكنهم من لعب دورهم المنتظر ضمن النسيج العام للمجتمع والذي لا تتواني إمارة دبي وقيادتها الرشيدة في توفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز تلاحمه وترسيخ تماسكه وتدفعه دائماً إلى الأمام.