أشبال الفراعنة يواجهون الجزائر«في بداية الطريق إلى الأوليمبياد» اليوم

يستضيف ملعب «مبور» بمدينة سالى والتى تبعد عن العاصمة السنغالية دكار حوالى الساعة، موجهة منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الجزائري في إطار افتتاح مباريات الجولة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام في الخامسة مساء اليوم الأحد.

ويسعى حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، لحصد النقاط الثلاث فى مباراة اليوم، خاصة أن المباراة الأولى لها أهمية كبيرة فى مسيرة صغار الفراعنة للاقتراب من أوليمبياد ريو دى جانيرو ٢٠١٦ بالبرازيل.

شدد «البدرى» على الاعبين ضرورة اللعب السريع وعدم الاحتفاظ بالكرة، خاصة أن أرضية الملعب تزيد من نسبة إصابات.

واستقر «البدرى»، على التشكيل وجاء في حراسة المرمى مسعد عوض

وفي الدفاع«محمد هانى – رجب نبيل – ياسر ابراهيم – محمد عادل جمعه»

وفي خط المنتصف «كهربا – رامى ربيعه – كريم ندفيد – رمضان صبحى – مصطفى فتحى»

وفي الهجوم «محمد سالم»