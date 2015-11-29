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الرئيس السيسي يعقد سلسلة من اللقاءات على هامش «قمة المناخ» في باريس

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الرئيس السيسي يعقد سلسلة من اللقاءات على هامش «قمة المناخ» في باريس الرئيس السيسي يعقد سلسلة من اللقاءات على هامش «قمة المناخ» في باريس

الرئيس عبدالفتاح

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من اللقاءات، بمقر إقامته بباريس، تبدأ بلقاء الرئيس العراقي فؤاد معصوم، والمديرة العامة لمنظمة “اليونسكو” إيرينا بوكوفا، ورئيسين اثنتين من كبريات الشركات الفرنسية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية – في تصريح له عقب وصوله إلي العاصمة الفرنسية باريس- أن الرئيس السيسي لديه غدًا الإثنين برنامج حافل يبدأ بلقاء رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس يليه لقاء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند ثم حضور الافتتاح الرسمي لمؤتمر باريس حول تغير المناخ، حيث يلقي كلمة بهذه المناسبة.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي سيشارك بعد ذلك في لقاء آخر دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبحث ظاهرة التكيف مع آثار التغيرات المناخية، ثم يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاء مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر.

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