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مستشار النمسا: اتفاق قريب بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول اللاجئين

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مستشار النمسا: اتفاق قريب بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول اللاجئين مستشار النمسا: اتفاق قريب بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول اللاجئين

فيرنر فايمان

قال مستشار النمسا فيرنر فايمان لصحيفة كوريير إنه يتوقع أن يتوصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى اتفاق بشأن كيفية وقف موجة اللاجئين إلى القارة الأوروبية مقابل مساعدات مالية وعلاقات أوثق.

ويعمل مسؤولون أوروبيون وأتراك لتذليل الخلافات المتبقية بشأن التوصل لاتفاق والذي يأملون أن يوقع عليه زعماء الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء التركي يوم الأحد.

ووافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على مسودة اتفاق يقدم بمقتضاه الاتحاد مساعدات حجمها 3 مليارات يورو (3.18 مليار دولار) على مدار عامين من أجل اللاجئين السوريين في تركيا ومجموعهم 2.3 مليون لاجيء كما سيعيد تنشيط المحادثات بشأن انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي وسيخفف إجراءات التأشيرات للأتراك.

ونقل عن فايمان قوله “تركيا الآن تريد 3 مليارات دولار سنويًا لاستثمار المال في توفير مدارس ومنشآت إقامة. سنلتقي في المنتصف نوعا ما.”

وقال إن المال سينفق أساسا على المنازل والمدارس وإن الاتحاد الأوروبي سيوقع على المدفوعات فقط بعد مراجعة كل مشروع.

وأشار إلى مساعي إردوغان للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي قائلًا إن موقف فيينا هو أن هذا يجب أن يطرح من خلال استفتاء في النمسا وهو ما سيفشل على الأرجح مضيفًا أن المحادثات يجب أن تركز بدلا من ذلك على “شراكة مميزة” مع تركيا.

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