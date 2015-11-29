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الجامعة العربية تؤكد دعمها لمهمة المبعوث الاممى الجديد لليبيا لتشكيل حكومة وفاق

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الجامعة العربية تؤكد دعمها لمهمة المبعوث الاممى الجديد لليبيا لتشكيل حكومة وفاق الجامعة العربية تؤكد دعمها لمهمة المبعوث الاممى الجديد لليبيا لتشكيل حكومة وفاق
أكدت جامعة الدول العربية دعمها لمهمة المبعوث الاممى الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا واستكمال مهمة المبعوث السابق بريناردينو ليون.

وقال الامين العام المساعد لشئون السياسية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد فى تصريحات له عقب مباحثات أجراها الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى مع كوبلر اليوم إن المبعوث الاممى الجديد اطلع بشكل مفصل الدكتور العربى على مهمتة ومساعيه فى ليبيا بهدف التوصل الى اتفاق نهائى بين الأطراف المتنازعة ، مشيرا إلى اشكالية وجود حكومتين إحداهما فى طبرق والأخرى فى طرابلس.

وأضاف جواد ان المبعوث اكد خلال مباحثاته انه يسعى إلى تشكيل حكومة واحدة ، وان يكون هناك مجلس نيابى واحد ، فى ضوء المشروع الذى سبق وان طرحه المبعوث الاممى السابق ليون ، مؤكدا " اى كوبلر " انه سيسعى لاستكمال تنفيذ هذا المشروع ، معربا عن امله فى ان يكون هناك عدد اكبر من نواب مجلسى طبرق وطرابلس للمشاركة فى التوصل إلى اتفاق بشأن هذا المشروع.

وقال جواد ان كوبلر يرغب فى ان يتم تشكيل الليبية قبل نهاية العام ، على ان يكون حكومة واحدة ولها مقر واحد فى طرابلس.

وأضاف السفير جواد ان كوبلر طلب من الامين العام دعم الجامعة العربية لجهوده ، وأن الدكتور نبيل العربى ابدى استعداده لدعم تشكيل الحكومة الليبية الجديدة ومساعدتها فى أداء مهامها.

وأكد السفير جواد ان إختيار اسم رئيس الحكومة الليبية وتشكيلتها هو أمر يرجع إلى الشعب الليبى ، مشددا على تاييد الجامعة العربية لاى اتفاق سلمى شريطة وضع حد لاندفاع تنظيم " داعش" والأعمال الارهابية فى ليبيا.

وقال ان الجامعة العربية ستشارك فى إجتماع دول الجوار المقرر بالجزائر خلال أيام بوفد يرأسه نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى.
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مصر 365

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